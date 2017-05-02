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Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Parıldak tekrar tutuklandı

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı davada bugün tahliyesine karar verilen kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, akşam saatlerinde yeniden tutuklandı.

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Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Parıldak tekrar tutuklandı

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan yargılandığı davada bugün tahliyesine karar verilen kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, akşam saatlerinde tekrar tutuklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün yurt dışına çıkma yasağı ve kolluk birimine her hafta imza vermesi kaydıyla Parıldak'ın tahliyesine hükmetmişti.

Kararın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Ayşenur Parıldak'ın cep telefonu kullanımına ilişkin yeni deliller gönderildiği öğrenildi. Bunun üzerine değişen delil durumu nedeniyle mahkeme heyeti Parıldak'ı yeniden tutukladı. AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak
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