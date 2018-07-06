Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 11 sanık katıldı.
Mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıkladı.
Heyet; Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Şahin Alpay ve Ali Bulaç 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın yattığı süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi.
Zaman Gazetesi'ne FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle 4 Mart 2016 tarihinde kayyum atanmıştı.
Gazete 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılmıştı.
Kaynak: TRT Haber, AA