  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Kapatılan vakfın gizli kasasında 1 dolarlık 116 banknot çıktı

Kırşehir'de, son KHK ile kapatılan bir vakfın merkezine düzenlenen operasyonda, bir kasa içinde, FETÖ üyelerine dağıtılacağı tahmin edilen 1 dolarlık 116 banknot bulundu.

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Kapatılan vakfın gizli kasasında 1 dolarlık 116 banknot çıktı

Kırşehir'de, son KHK ile kapatılan bir vakfın merkezine yapılan operasyonda, gizli kasa içinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine dağıtılacağı tahmin edilen 1 dolarlık 116 banknot bulundu.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Tuba Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının Bağbaşı Mahallesi'ndeki merkezine operasyon düzenledi.

Merkezde yapılan aramada, dernek başkanı S.U'nun odasında ise gizli kasa içinde, Kırşehir ve çevre illerdeki FETÖ üyelerine dağıtılacağı tahmin edilen 115 adet 1 dolarlık banknotla, kasanın içindeki kilitli ayrı bir bölümde muhafaza edilen 1 dolarlık banknot bulundu.

Örgütün il yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen S.U. ve diğer yönetim kurulu üyelerinin, daha önceki FETÖ operasyonlarında tutuklandığı öğrenildi.

Etiketler: khk, Kırşehir, fetö
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