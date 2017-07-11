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Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapmış akademisyen ve personel 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

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Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında kapatılan üniversitede görev yapan 40 kişinin ByLock kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı öğrenildi.

Etiketler: turgut özal üniversitesi, fetö, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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