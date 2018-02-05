Kapatılan FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

FETÖ'ye ait kapatılan pansiyon binası, Atatürk İlkokulu'na devredildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ikinci yarıyıla yetiştirilen okul, düzenlenen törenle eğitim vermeye başladı.

Törende konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Türkiye'nin en büyük sermayesinin insan olduğuna işaret etti. Ülkenin birçok düşmanı olduğunu ve bunların gözüktüğünü aktaran Göçer, şimdi de Afrin'de millete duvar örmek isteyenlerin tepelerine Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin tek bir yumruk halinde indiğini ifade etti.

Göçer, "O yüzden mesele birlik olmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve güçlü olmaktır. Güçlü olursak, insanlar iyi yetişirse, yavrularımız iyi yetişirlerse, derslere iyi çalışırlarsa millet güçlü olur. Millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Devlet güçlü olursa milletin başı dik olur." dedi.

Müftü Mahallesi muhtarı Murat Beşinci de bölgeye ilkokul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "15 Temmuz sürecinden sonra buraya kayyum atandı ve kapandı. Biz de ilkokul talebinde bulunmak için vatandaşlarımızı burada topladık, yürüyüşler yaptık, mücadeleler verdik. Onun karşılığını bugün okulumuzun açılışını yaparak aldık. Çok mutluyuz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Göçer, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin sınıfları dolaşarak öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA