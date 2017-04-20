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Kapalıtan Şifa Üniversitesi ve hastanesindeki FETÖ'cülere operasyon

İzmir merkezli operasyonda OHAL Kapsamında KHK ile kapatılan Şifa Üniversitesi ve hastanesinde örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 40 şüpheli yakalandı.

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Kapalıtan Şifa Üniversitesi ve hastanesindeki FETÖcülere operasyon

İzmir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, OHAL Kapsamına Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Şifa Üniversitesi ve hastanesinde örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 40 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Şifa Üniversitesi ve Şifa Hastanesi bünyesinde örgütsel faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Manisa, Aydın, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Burdur, Tokat ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Şifa Üniversitesi, şifa hastanesi, ohal khk, izmir fetö, izmir, FETÖ operasyonu
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