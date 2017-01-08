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Kapadokya'da kar görsel şölen oluşturdu

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yer altı yerleşim alanları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

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Kapadokyada kar görsel şölen oluşturdu

Bölgede, etkili olan kar yağışı, peribacalarına adeta gelinlik giydirdi. Kalınlığı 30 santimetreye ulaşan kar üstünde ATV araçlarıyla gezinti yapan turistler, Kılıçlar Vadisi başta olmak üzere, Güllüdere ve Zemi vadilerindeki peribacaları arasında keyifli saatler geçirdi.

Kar nedeniyle tura çıkamayan atlar ise barınakların çevresinde farklı görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği, hava koşulları nedeniyle yarın sabah planlanan sıcak hava balon uçuşlarının yapamayacağı öğrenildi.

Etiketler: peribacaları, Kapadokya, görsel şölen, ATV araçları
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