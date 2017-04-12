Kapadokya'da balon uçuşlarını eğitimli ekipler sağlıyor

Her yıl onbinlerce turistin sıcak hava balon turlarına katılarak peribacalarını gökyüzünden izlediği Kapadokya bölgesinde uçuşlar, eğitimli hava ve yer ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Son dönemde yaşanan kazalarla gündeme gelen sıcak hava balonlarının Kapadokya semalarında süzülmesini sağlayan pilotlar, uzmanlardan iki yıl boyunca eğitim alıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) denetiminde verilen eğitim boyunca her ay sınavlara katılan pilot adayları, 13 ders alıyor, başarısız oldukları dersi ise yeniden görüyor. Emergency (Acil durum) dersinde ise tüm sınavlarda tam puan alamayan adaylar, başarısız kabul ediliyor.

Çeşitli uygulama ve pratik eğitimlerin yanı sıra öğrenim süresi boyunca 300 saat eğitim uçuşunu tamamlayan ve sınavlarda başarı elde edenler ise sıcak hava balon pilotluğu lisansına sahip olabiliyor.

Uçuş izni teknik heyet tarafından veriliyor

Bölgede havanın daha sakin olduğu, termik rüzgarların başlamadığı sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlık yapılıyor. SHGM tarafından oluşturulan heyet, bölgenin farklı noktalarında hava koşullarını takip ediyor. Hava şartlarının uygun olduğuna karar verildiğinde sistem üzerinde firma ve pilotlara yeşil bayrak işareti veriliyor.

Havalanan balonları yer ekibi takip ediyor

Turistler manzarayı gökyüzünden izlerken pilot, çevresindeki balonlar ve yer ekibiyle irtibat halinde uçuş güvenliğini sağlıyor.

Tüm balonlar SHGM tarafından belirlenen rotayı takip ederken, her balonda bulunması zaruri GPS cihazları hız ve yönü saniye saniye kaydediyor. Ortalama bir saat süren turun ardından, pilotun belirlediği düz bir alana iniş yapılıyor. Güvenli inişin ardından balonun havada kaldığı süre boyunca kaydedilen veriler SHGM yetkililerine iletiliyor.

Yetkililer, uçuş rotası dışına çıktığı veya bir sorun yaşadığı tespit edilen pilot ve firmaya para cezası, lisans askıya alma ve lisans iptali gibi cezalar verebiliyor.

Elektrik tellerinin kaldırılması isteniyor

Balon firmaları, daha güvenli ve sorunsuz uçuş imkanına kavuşabilmek için bölgedeki elektrik direklerinin kaldırılmasını ve kabloların yer altına alınmasını talep ediyor. AA