Kapadokya'da balon turları 5 gündür yapılamıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadilerinin sergilediği manzarayı gökyüzünden izlemek isteyen turistler için düzenlenen sıcak hava balon turları, 18 Kasım'dan bu yana erteleniyor.

Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarının kendini göstermesiyle ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Sabah saatlerinde Göreme, Uçhisar, Zelve dolaylarında etkili olan sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: AA