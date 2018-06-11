Kapadokya Mayıs ayında 280 bin turist ağırladı

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yer altı kent yerleşimleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 61 bin 640'ı müze kartlı olmak üzere 280 bin 246 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

En çok ilgi Göreme Açık Hava Müzesi'ne

Mayıs ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında, 107 bin 694 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 53 bin 981 turistin gezdiği Kaymaklı Yeraltı Şehri, üçüncü sırada ise 36 bin 757 ziyaretçi sayısıyla Derinkuyu Yeraltı Şehri yer aldı.

Kaynak: AA