Kanyonda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yaci Kanyonu'nda tırmanış yaparken mahsur kalan 3 dağcı, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara ve İstanbul illerinden Yaci Kanyonu'na tırmanışa gelen 15 kişilik grup, gece saatlerinde Onçatal mevkisinde mahsur kaldı.

Gruptan 12 kişi, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkmayı başarırken, yaralanan Erdal Yalçın ile Erdoğan Bakır ve Nurcan Köse burada mahsur kaldı.

Olayın ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma MAT ekiplerinden oluşan 30 kişilik kurtarma timi, helikopter destekli kurtarma operasyonu başlattı.

Mahsur kalan 3 dağcı, bulundukları yerden helikopter yardımıyla çıkarıldı.