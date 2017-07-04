Kanyonda mahsur kalan 2 tatilciyi AKUT kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Kanyonu'nda mahsur kalan 2 tatilciyi, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Barkın Güzel (18) ile Gavin Vehbi Bollan (18), İçmeler Mahallesi'nde bulunan dağlık ve sarp arazide yürüyüşe çıktı.

Yörede İçmeler Kanyonu olarak bilinen alanda yolu kaybederek, çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan gençler, polisten yardım istedi.

Olay yerine, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi, kayalıklarda mahsur kalan Güzel ve Bollan'ı halatlar yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtardı.

Susuzluk çektiği belirlenen tatilcilere, UMKE ekibi tansiyon ve kan değerleri ölçümü yaptı. AA