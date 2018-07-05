Kanser tedavisi artık ücretsiz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği değişti ve yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarıyla ilgili her türlü ilave ücret ve fark ödemesi kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığın sitesinde imzasıyla yayımlanan açıklamada müjdeyi verdi.

"Vatandaş hiçbir ücret ödemeyecek"

Bakan Sarıeroğlu, kanser hastalarına bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözünü yerine getirdiklerinden bahsetti.

"Vatandaşlarımızdan, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek. Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik."

"SUT’un 3 bin 550 işlem kodunda fiyat artışı yaptık"

Bakan Sarıerıoğlu, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma yapıldığını söyledi.

7 bin 400 işlem kodu bulunan SUT’un 3 bin 550 işlem kodunda fiyat artışı yapıldığını anlattı.

"Yapılan değişikliklerle yüzde 14 ila yüzde 225 arasında fiyat artışı sağlandı. Bu düzenlemeyle başta üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk. Tebliğdeki değişikliklerle sigortalılarımız ve sağlık hizmeti sunucularının sorunlarının çözümüne ilişkin çok büyük bir bütçe imkanı sunmuş olduk. SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 milyar TL kaynak artışı sağladık."

"Cerrahi tedavide devlet ve özel hastanelere ödeme yok"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da kanser hastalarının ilaçlarda olduğu gibi, cerrahi tedavilerde de devlet ve özel hastanelere ödeme yapmayacaklarını söyledi.

"Kanser hastaları bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili ödeme yapmayacaklar. Devlet hastanelerinde de özel hastanelerde de. Zaten ilaçlar da aynı şekilde"

Kaynak: İHA, TRT Haber