Kandil'e yoğun hava harekatı: 14 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak kuzeyi Kandil bölgesine yoğun hava harekatı düzenlendi.

Yapılan operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.

KANDİL YOĞUN HAVA HAREKÂTI İLE BİR KEZ DAHA VURULDU



Irak kuzeyi Kandil bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı ile, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 10 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber