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Kandil'e yoğun hava harekatı: 14 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak kuzeyi Kandil'e düzenlediği yoğun hava saldırısında 14 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Kandile yoğun hava harekatı: 14 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak kuzeyi Kandil bölgesine yoğun hava harekatı düzenlendi.

Yapılan operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon, Kandil, Irak kuzeyi
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