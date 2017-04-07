Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 barınma yeri ve 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, dün 16.10-16.30 saatleri arasında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'e düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 3 barınma yeri ve 2 sığınak ateş altına alınarak imha edildi.