Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.

Genelkurmaydan dün yapılan açıklamada, harekatta ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. AA