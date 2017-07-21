  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör hedeflerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

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Kandilde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.

Genelkurmaydan dün yapılan açıklamada, harekatta ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. AA

Etiketler: Kandil, terör, terörist
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