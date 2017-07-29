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Kanalizasyon hattında sıkışan gaz patladı: 2 yaralı

Kırşehir'de, kanalizasyon hattında biriken gazın patlaması sonucu biri ağır 2 işçi yaralandı.

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Kanalizasyon hattında sıkışan gaz patladı: 2 yaralı

Kırşehir'de, kanalizasyon hattında biriken gazın patlaması sonucu biri ağır 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşıkpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Şen Caddesi 13. Sokak'taki kanalizasyon hattında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle 3 rögar kapağı ile taş parçaları etrafa fırladı. Bu sırada sokakta telefon hatlarını kontrol eden işçiler Murat Kapan ve Ali Dağırtan, fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden durumu ağır olan Kapan Ankara'ya sevk edildi.

Kırşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz AŞ ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.

Etiketler: Kırşehir, kanalizasyon, patlama
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