Kanal İstanbul halka anlatıldı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereği, Kanal İstanbul projesiyle ilgili halkın katılım toplantısı, Arnavutköy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

2011'de başlatılan projeyle, çevreye uyumlu, İstanbul Boğazı'na alternatif oluşturabilecek yeni yollar araştırılıyor.

Toplantıda projenin açıklanmasıyla farklı kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından alternatif yolların tespit edilmesi, su kalitesiyle ilgili analiz çalışması ve finansmana yönelik çalışmalara başlandığı anlatıldı. 2016 yılından itibaren etüt proje çalışması yapılıyor.

Amaç İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifletmek

Bu çalışmalar sonunda 5 alternatif koridor belirlendi, en büyük tankerlerin geçişine imkan sağlayacak mukayese çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy ilçelerini kapsayan 45 kilometre uzunluğunda bir boğazın yapılabileceği belirlendi.

Proje, tehlikeli tankerler nedeniyle olası çevre felaketini önlemek, İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunu korumak, İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifletmek amacı taşıyor. Yapılacak koridorun yaklaşık 7 bin kilometrelik kısmı Küçükçekmece, 3 bin kilometrelik kısmı Avcılar, 6 bin 500 kilometrelik kısmı Başakşehir, 2 kilometrelik kısmı Arnavutköy sınırları içinde yer alıyor.

Gerçekleştirilen ÇED sonrasında, planlanan proje koridoru alanı içinde kanalın işletmesi için bazı tesis ve yapılara ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda dalgakıranlar, kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, deniz fenerleri, acil müdahale istasyonları yapılacak.

Kanal İstanbul Projesi'nden 1,5 milyar metreküp hafriyatın çıkması bekleniyor. Kazı çalışmaları sonucu çıkacak hafriyat ile Marmara Denizi'nde adalar, Karadeniz'de dolgu alanı oluşturulacak.

İstanbul'daki 4 ilçe sınırları içinde, 37 mahallede bulunan 273 bin hanedeki 996 bin kişiyi ilgilendiren proje kapsamında, bu alanda bulunan kültür varlıklarının korunması için de arkeologlar tarafından saha çalışması yürütülecek, resmi kurumlarla iş birliği içinde kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

"Yapılması gereken ne varsa yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzleme ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanas, toplantıya katılan herkese söz vereceklerini belirtti.

Vatandaşlar da sırayla söz alarak projeye ilişkin görüşlerini, endişelerini ve beklentilerini aktardı. Vatandaşlar söz aldığı sırada salonda zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Vatandaşların görüşlerine raporda yer vereceklerini anlatan Tanas, şunları söyledi:

"Bu toplantıyı yaptıktan sonra vatandaşlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda, bir format oluşturacağız. Bu formatı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına projeyi yürüten ilgili firmaya vereceğiz. Bu format doğrultusunda bir ÇED raporu hazırlayacak. Bu rapor 51 raporun içinde bulunduğu inceleme ve değerlendirme komisyonuna gelecek. Rapor test edilecek ve bakanlığa bir görüş bildirilecek. Bakanlık da bu görüşler doğrultusunda bir karar verecek."

Tanas, söz alan vatandaşların taleplerinin not edildiğini, yapılması gereken ne varsa yapılacağını belirterek, "Hiç kimsenin mağdur olacağını düşünmüyorum. Çünkü sonuçta bu ülke ve ülke halkı için yapılan bir proje" dedi.

"Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Düzağaç da bu güzergah boyunca değil, bütün yatırımlarda vatandaşın ve yöre halkının hiçbir zaman mağdur edilmediğini, burada da edilmeyeceğini söyledi.

Proje çalışmalarının devam ettiğini anlatan Düzağaç, çok üst düzeyde bir projelendirme çalışması yaptıklarını, dünyada örnek gösterilen firmalarla çalıştıklarını, modellemeler yaptıklarını ifade etti.

Boyutlar kesinleştiğinde hiçbir vatandaşın özel mülkiyet yönünden de planlama yönünden de mağdur edilmeyeceğini aktaran Düzağaç, "Planlama çalışmaları kesinleşmedi ancak bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk, TOKİ ve ilgili kurum ile kuruluşların katılımıyla nihayetlendirilecek" dedi.

Kaynak: AA