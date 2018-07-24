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'Kanal İstanbul' düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde

"Kanal İstanbul" ve benzeri su yolu projelerinin, yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmasını sağlama görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verildi.

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Kanal İstanbul düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Kanal İstanbul'la ilgili düzenleme de yer aldı.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev ve yetkilerine, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birleştiren ve gemilerin seyrüseferine imkan veren Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yapımını sağlama da eklendi.

Bakanlık söz konusu projelerin, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektirmesi halinde yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesi suretiyle yapılmasını sağlayacak.

Öte yandan kararnameyle, Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) gelirleri de belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Kanal İstanbul
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