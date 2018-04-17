Kan davası, barış yemeğiyle son buldu

Ağrı Patnos Adliyesi önünde, 10 ay önce bir dava sebebiyle gelenler arasında çıkan ve aynı aileden 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından Atmanki ve Kirdizi aileleri arasında başlayan kan davasının sona erdirilmesi için kanaat önderleri girişimlerde bulundu.

Taraflar arasındaki husumeti sona erdiren bu girişimlerin barışla sonuçlanmasıyla Patnos Belediyesi Düğün Salonu'nda barış yemeği organize edildi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yemekte bir araya gelen aile bireyleri Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek kucaklaştı.

Patnos Kaymakamı Ümit Altay, burada yaptığı konuşmada, bu tür olayların barış ile sonlandırılmasının ilçe için çok güzel bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

Altay, "Barışta emeği geçen ve her iki taraf ile görüşüp arabuluculuk yapan Yusuf Sağlam, İsmail Oğur, Yusuf Yılmaz'a iki taraf adına teşekkür ederim. Böyle bir olayın yaşanmaması temennisi ile barışımızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA