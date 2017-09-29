Kamyonla sebze yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkiinde asfalt malzemesi yüklü kamyonla sebze yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Ali Eryılmaz idaresindeki 54 KR 020 plakalı sebze yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli ikinci viyadük üzerinde aynı yönde seyreden Ersin Kalpaklıoğlu'nun kullandığı 81 AT 564 plakalı asfalt malzemesi yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon ve tır yan yattı.

Kazada yaralanan sürücülerle tırda bulunan Süleyman Çoban, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü tünel girişinde ulaşıma kapandı. Trafik ve karayolları ekipleri tarafından ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendiriliyor.

Kaza yapan araçların kaldırılması için bölgede çalışmalar sürüyor.