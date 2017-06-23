  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.509
    EURO 3.927
  • BIST 99639.77
    ALTIN 141.65
Buradasınız : » » Kamyonla dereye yuvarlandı

Kamyonla dereye yuvarlandı

Rize'de, babasından habersiz kullandığı kamyonla dereye yuvarlanan 14 yaşındaki çocuk, suya kapılmaktan son anda kamyonun üzerine çıkarak kurtuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kamyonla dereye yuvarlandı

İkizdere ilçesinde yaşayan T.Y.E, babasına ait evlerinin önünde park halinde bulunan kamyonu kimseye fark ettirmeden çalıştırdı. İspir-İkizdere Karayolu'nda bir süre ilerleyen T.Y.E, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonla Çamlık Deresi'ne yuvarlandı.

Suya kapılmamak için kamyonun camından çıkan T.Y.E, kasanın üzerine tırmanarak yardım bekledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bellerine bağladıkları ip yardımıyla çocuğa ulaştı. T.Y.E, ekiplerin bağladığı ip yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

T.Y.E, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İkizdere Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Etiketler: rize, ikizdere arama kurtarma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER