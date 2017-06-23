Kamyonla dereye yuvarlandı

İkizdere ilçesinde yaşayan T.Y.E, babasına ait evlerinin önünde park halinde bulunan kamyonu kimseye fark ettirmeden çalıştırdı. İspir-İkizdere Karayolu'nda bir süre ilerleyen T.Y.E, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonla Çamlık Deresi'ne yuvarlandı.
Suya kapılmamak için kamyonun camından çıkan T.Y.E, kasanın üzerine tırmanarak yardım bekledi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bellerine bağladıkları ip yardımıyla çocuğa ulaştı. T.Y.E, ekiplerin bağladığı ip yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
T.Y.E, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İkizdere Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.