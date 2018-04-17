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Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına giren motosiklet sürüklendi.

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Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kaza Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka mahallesindeki Ölüdeniz Caddesi ile Baha Şıkman Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 

Bedia Ö. yönetimdeki kamyonet, ışıklardan geçtiği sırada sağ tarafında ilerleyen, Nuri Kaçmaz’ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına giren motosiklet bir süre sürüklendi. Kamyonetin altında kalan motosiklette bulunan Kaçmaz, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. 

Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı. 

Kaynak: İHA

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