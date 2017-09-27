Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çavuştepe Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 FY 046 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan Sena Ölmez (35) olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza sonrası olay yerinde bebek sesinin duyulduğu ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinde arama yaptı.

Kazazedelerin yakınlarıyla görüşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise araçta bebek olmadığını belirledi.