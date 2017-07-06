  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Atik (29) idaresindeki bir yemek fabrikasına ait kamyonet, Beyşehir-Akseki karayolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Beytullah Yalçın (18), Arif Atcı (17), Fırat Öztürk (21) ve Azmi Güzel (21) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arif Atcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Atcı'nın cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. 

Etiketler: Konya, Beyşehir
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