Kamyonet, motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya Meram'da Veysi Tekin'in kullandığı 42 CFG 47 plakalı kamyonet, Hatip Caddesi'nde, Mehmet Ali Zercu'nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Tekin, şarampoldeki ağaca çarparak durabildi.

Bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu bir kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile kamyonette bulunan Ahmet ve Davut Tekin yaralandı. Kamyonet içinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

