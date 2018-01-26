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Buradasınız : » » Kamyonet kasasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Kamyonet kasasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Hayvana işkence haberi bu kez de Mersin'den geldi. Köpeği kamyonetin arkasına bağlayan sahibi metrelerce sürükledi.

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Hayvanlara işkence haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Vahşet bu kez Mersin'de.

Üstelik bu vahşeti yapan ise köpeğin sahibi.

Köpeğin adı Lady'di. Lady'nin ilk sahibi, ona çocuğu gibi bakmıştı.

İkinci sahibi ise, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, köpek, bu acıya dayanamayarak öldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan vahşete tepkiler çığ gibi büyüdü. 

Öğretmen olduğu belirtilen işkenceci hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: köpek, kamyonet kasasına bağlanan köpek, hayvan hakları
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