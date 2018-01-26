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Kamyonet kasasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Hayvana işkence haberi bu kez de Mersin'den geldi. Köpeği kamyonetin arkasına bağlayan sahibi metrelerce sürükledi.

26 Ocak 2018 Cuma 02:44



