Kamyonet kasasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Hayvanlara işkence haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Vahşet bu kez Mersin'de.
Üstelik bu vahşeti yapan ise köpeğin sahibi.
Köpeğin adı Lady'di. Lady'nin ilk sahibi, ona çocuğu gibi bakmıştı.
İkinci sahibi ise, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, köpek, bu acıya dayanamayarak öldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan vahşete tepkiler çığ gibi büyüdü.
Öğretmen olduğu belirtilen işkenceci hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber