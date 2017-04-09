Kamyondan düşen parça kazaya neden oldu

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edirnekapı mevkisi D-100 Karayolu Edirne istikametinde, Onur Tutucuoğlu yönetimindeki 34 KBF 11 plakalı otomobil, önünde seyreden bir kamyondan düşen parça nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikametteki Onur Aslan idaresindeki 34 LG 331 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçtaki yolcular araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Emircan, Bilal Kurnaz ve Selim Emre Şahin ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda, trafik tek şeritten sağlandı. Kazada hasar meydana gelen otomobillerin çekici tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.