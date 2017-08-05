  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Kamyondan boşaltılan buğdayların altında kalarak yaşamını yitirdi

Kamyondan boşaltılan buğdayların altında kalarak yaşamını yitirdi

Uşak'ta bir işçi, arkasından geçtiği sırada kamyonun boşalttığı buğdayların altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kamyondan boşaltılan buğdayların altında kalarak yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Uşak Pancar Kooperatifi'nde taşeron işçi olarak çalışan Ümit Aydın (19) iddiaya göre depoya buğday boşaltan 64 LD 702 plakalı kamyonun arkasından geçtiği sırada buğdayların altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark edenlerce buğdayların altından çıkartılan genç özel bir araçla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Aydın, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aydın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyon sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: uşak
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