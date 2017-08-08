Kamyondaki tomruklar otomobilin üzerine devrildi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 43 NS 099 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 12. kilometresinde, refüje devrildi.

Kamyonun kasasındaki tomruklar, o sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 EE 758 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.