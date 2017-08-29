  • 29 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.445
    EURO 4.149
  • BIST 109638.44
    ALTIN 146.33
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın-İzmir Otoyolunda bir kamyonun arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen balık yüklü tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın-İzmir Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Okan Yıldırım (32) idaresindeki 35 AUV 15 plakalı kamyon, Aydın-İzmir Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında, arıza nedeyile emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Karayavuz'nun (28) kullandığı 35 AJ 5975 plakalı balık yüklü tıra çarptı.

Kazada, kamyonda bulunan Abdullah Çanak (47) hayatını kaybetti, sürücü Yıldırım ile Necmettin Elden (31) yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Okan Yıldırım ve beraberindekilerin Selçuk ilçesinde kurbanlık hayvan bırakıp İzmir'e döndüğü öğrenildi.

Etiketler: izmir, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER