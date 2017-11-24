Kamyon seyir halindeyken bir anda alev aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinden Ankara Sebze Meyve Toptancı Hali'ne domates taşıyan Süleyman Tosun idaresindeki 07 NAK 27 plakalı kamyon, Mevlana Bulvarı Kepekli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Motor bölümünden çıkan alevleri görerek kamyonu yol kenarına park edip inen Tosun, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada sürücü kabinine sıçrayan yangın, hızla kamyonun ön kısmına yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın ön tarafındaki alevler kısa sürede söndürüldü ancak yangın domates kasalarına da sıçradı. Bunun üzerine kamyonun arka kapaklarını açan ekipler, domates kasalarındaki alevlere de müdahale etti.

Kamyonun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın nedeniyle karayolunun çift şeridi yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaynak: AA