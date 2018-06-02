Kamyon kasası üst geçide çarptı: 6 yaralı

Ankara Gölbaşı'nda yol inşaatında çalışan bir kamyon kasası, üst geçide çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: İHA
Ankara Gölbaşı'nda açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 yaya yaralandı.
Ankara Gölbaşı'nda yol inşaatında çalışan bir kamyon kasası, üst geçide çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: İHA