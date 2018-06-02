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Kamyon kasası üst geçide çarptı: 6 yaralı

Ankara Gölbaşı'nda açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 yaya yaralandı.

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Kamyon kasası üst geçide çarptı: 6 yaralı

Ankara Gölbaşı'nda yol inşaatında çalışan bir kamyon kasası, üst geçide çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: trafik Kazası, kamyon, ankara
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