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Kamyon kasası üst geçide çarptı: 11 yaralı

Ankara Gölbaşı'nda açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada, üst geçitte bulunan 11 yaya yaralandı.

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Kamyon kasası üst geçide çarptı: 11 yaralı

Ankara Gölbaşı'nda bir kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı.

Kazada, üst geçitte bulunan 11 kişi yaralandı. Üst geçitten indirilen yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza sonrası Ankara-Konya Karayolu'nun Konya yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazanın ardından yolun tek şeridinin trafiğe kapatılması sonucu sürücüler trafikte beklemek zorunda kaldı. Uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.

Kaynak: İHA , DHA, AA

Etiketler: trafik Kazası, kamyon, ankara
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