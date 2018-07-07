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Kamyon ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 ölü 17 yaralı

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

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Kamyon ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 ölü 17 yaralı

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü kamyon çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

Araçlara çarpan kamyon olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede terk edilmiş şekilde bulundu.

Kaynak: AA
 

Etiketler: kaza, kamyon
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