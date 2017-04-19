  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Kamyon işçi servisiyle çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Kamyon işçi servisiyle çarpıştı: 5 yaralı

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 İstanbul istikametinde Eyüp Örs idaresindeki 41 BF 993 plakalı kamyon ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5290 plakalı işçi taşıyan servis aracı çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan işçiler Murat Akın ve Salih Kocaoğlu, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine, ismi henüz öğrenilemeyen diğer 3 yaralı ise Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler: Kocaeli, Gebze ilçesi, kamyon, işçileri taşıyan servis
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