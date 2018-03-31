  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Kamuya eski hükümlü işçi alınmasında yeni düzenleme

Kamuya eski hükümlü işçi alınmasında yeni düzenleme

Devletin güvenliğine, anayasal düzene bu düzenin işleyişine ve milli savunmaya karşı suçları işleyenler, istihdam edilecek eski hükümlü tanımının dışında bırakılacak.

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Kamuya eski hükümlü işçi alınmasında yeni düzenleme

Kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü işçi alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek "eski hükümlü"lerin tanımı yenilendi.

Düzenlemeyle, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla milli savunmaya karşı suçları işleyenler, istihdam edilecek eski hükümlü tanımının dışında sayılacak.

Ayrıca, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olanlar da bu tanımın dışında tutulacak.

Söz konusu yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe almalarda da düzenleme yapıldı.

Diğer tüm gerekleri taşımasına rağmen, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan "eski hükümlü" şartını taşımadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosu ve geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerden bu yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgeleyenler, ilgili kurum ve kuruluşça talepte bulunulmaksızın söz konusu yükümlülük kapsamında işe alınabilecek.  

Kaynak: AA

Etiketler: mahkum, kamu, istihdam, işçi,
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