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Kamunun dijital verileri tek merkezde toplanacak

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi fizibilite ihalesinde 4 firmadan teklif istendi.

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Kamunun dijital verileri tek merkezde toplanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünce kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması ile kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı artarak devam etmesini sağlayacak Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi fizibilite ihalesinde 4 firmadan mali ve teknik teklifleri istendi.

Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 25. toplantısında, kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulması çalışmaları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmesine karar verildi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarla Kamu Entegre Veri Merkezi Projesinin yasal altyapısı oluşturuldu.

Kamu kurumları arasında kolay hızlı ve güvenli veri paylaşımını artırmak, siber tehditlere karşı daha güçlü bir yapılanma sağlamak, bu alanda yapılan mükerrer yatırımları önlenmek, yatırım maliyetlerini düşürmek, iş sürekliliği sağlamak, erişilebilirliği ve verimliliği artırmak için Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmalar, Bakanlık adına Haberleşme Genel Müdürlüğünce başlatıldı.

Firmaların şubatta ihaleyi sonuçlandırmayı hedefliyor

Söz konusu merkezin kurulması amacıyla fizibilite ihalesini yapan Genel Müdürlük, ihalede ön yeterlilik alan 4 firmanın mali ve teknik tekliflerini istedi. Firmalar, 19 Ocak'a kadar tekliflerini sunacak. Teklifleri değerlendirecek olan Genel Müdürlük, şubat ayında ihaleyi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Yılın ilk çeyreğinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalamayı planlayan Genel Müdürlük, daha sonra Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin kurulması için altyapı ihalesine çıkacak.

Kamu kurum ve kuruluşların dijital verileri, kurulacak merkezde toplanacak. Merkez, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacıyla kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırarak devam etmesini sağlayacak. AA 

Etiketler: kamu dijital verileri, 4 firmadan teklif istendi, ulaştırma bakanlığı
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