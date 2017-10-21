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Kamu kurumlarında atama kararları

Başbakan Yardımcılığı, Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kamu kurumlarında atama kararları

Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Mehmet Kaya atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Yardımcılığının atama kararına göre, Hazine Müsteşarlığında açık bulunan Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Mehmet Kaya getirildi. Aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığına ise Salih Sevim'in ataması yapıldı. Müsteşarlığın, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüğüne, stajyer Hazine Kontrolörü Çiğdem Kahveci tayin edildi.

Adalet Bakanlığında ise açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine Davut Öksüz'ün ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı atama kararına göre de Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Seyfi Bozçelik atandı.

Etiketler: atama kararları
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