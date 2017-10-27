Kamu kurumlarına 190 şehit yakını ile gazi ve yakını atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 190 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama teklifleri gerçekleştirilirken, bunların atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

190 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda yapıldı.

Buna göre, 190 istihdam hakkı sahibinden 3'ünün mühendis, 4'ünün öğretmen, 5'inin tekniker, 19'unun teknisyen unvanlı kadrolara, 20'sinin ise öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, fizikçi, hemşire, istatistikçi, kuran kursu öğreticisi, mimar, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sosyolog ve veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara, 64’ünün memur unvanlı kadrolara, 72'sinin hizmetli unvanlı kadrolara, 3'ünün ise işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 107'si erkek, 83'ü kadın oldu.

Atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla www.dpb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını ve kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA