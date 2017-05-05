Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alımlarına düzenleme

Kamu kurum ve kuruluşları, işçi ihtiyaçlarını bundan sonra yazılı veya elektronik ortamda Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) talep edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasındaki esasları belirleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim durumu, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda İŞKUR'dan talep edecek ve ihtiyacını kurum tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorunda olacak.

Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda, mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler ise kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek, düzeltildikten sonra duyurulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini ise ulusal düzeyde, teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olması halinde ise bölge düzeyinde verecek.

İlçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde, il düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecek.

Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde de aynı yöntem izlenecek.

İkametlerini taşıyamayacaklar

Yapılan düzenlemeye göre, il, ilçe veya bölge düzeyinde yayımlanan geçici işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek.

Ulusal düzeyde yayımlanan KPSS ve EKPSS kapsamındaki işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise bu şartlar aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden ilana çıkılabilecek.

İŞKUR tarafından yapılan çalışmalara rağmen karşılanamayan talepler için de kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, talep şartları değiştirilerek yeniden talepte bulunulabilecek.