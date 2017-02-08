  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kamu İhale Kurumunda FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 6'sı Kamu İhale Kurumunda halen aktif çalışan toplam 7 kişi gözaltına alındı.

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Kamu İhale Kurumunda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 Kamu İhale Kurumu çalışanından 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının halen kurumda aktif olarak görev yaptığı, bu kişilerin kullandıkları telefonlarda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: Kamu İhale Kurumu, FETÖ operasyonu, fetö soruşturması
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