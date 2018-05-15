Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan ders muafiyetine "dostane çözüm"

Meslek yüksekokulundan mezun olan bir kişi, Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarı sağlamasından sonra bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği fakültesine kaydoldu.

Üniversite öğrencisi, teknik bilimler meslek yüksekokulunda aldığı derslerden muaf tutulması talebinin reddedilmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, söz konusu üniversite ile başvurucunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla "dostane çözüm" yoluna gitti.

KDK ile üniversitenin yaptığı görüşmeler sonrasında başvurucunun, daha önce aldığı derslerden muaf tutulması sağlandı.

Kaynak: AA