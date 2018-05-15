  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.453
    EURO 5.27
  • BIST 101309.97
    ALTIN 185.164
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan ders muafiyetine "dostane çözüm"

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan ders muafiyetine "dostane çözüm"

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) "dostane çözüm" yolu kapsamında yaptığı görüşmelerden sonra bir mühendislik fakültesi öğrencisi, daha önce aldığı derslerden muaf tutuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kamu Denetçiliği Kurumundan ders muafiyetine &quot;dostane çözüm&quot;

Meslek yüksekokulundan mezun olan bir kişi, Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarı sağlamasından sonra bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği fakültesine kaydoldu.

Üniversite öğrencisi, teknik bilimler meslek yüksekokulunda aldığı derslerden muaf tutulması talebinin reddedilmesi üzerine  Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, söz konusu üniversite ile başvurucunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla "dostane çözüm" yoluna gitti.

KDK ile üniversitenin yaptığı görüşmeler sonrasında başvurucunun, daha önce aldığı derslerden muaf tutulması sağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamu Denetçiliği Kurumu, dostane çözüm, ders muafiyeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER