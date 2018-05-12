Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu, haksız fatura bedelini geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın'dan kuruma başvuran bir kişi, yılda bir ay kullandığı yazlık konutuna hiç sayaç okuması gerçekleştirilmeden elektrik şirketi tarafından 539,40 lira fatura tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

Başvuruda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) şikayette bulunularak, haksız tahsilatın iadesinin istendiği ancak sorunun çözülmediği belirtildi.

Şikayeti inceleyen KDK, mağduriyetin giderilmesi için ilgili idarelerle irtibata geçti. Girişimler sonucunda haksız yere alınan 539,40 lira, ilgili idare tarafından faiziyle vatandaşa geri ödendi.

Kaynak: AA