Kamu Denetçiliği Kurumu, Alman Parlamentosu'na Özil için mektup gönderecek

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) bir insan hakları merkezi olduğunu söyleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e yapılanların insan haklarına aykırı, ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu belirtti.

Malkoç, Alman Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı Sözcüsü ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı’nın açıklamalarının insan haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu vurgulayarak, "Bu kişiler lütfen Avrupa medeniyetine ilişkin eserleri yeniden okusunlar" diye konuştu.

İnsan hakları kurumu olarak Almanya Cumhurbaşkanı, Almanya Parlamentosu, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı basın kuruluşlarına mektup göndereceklerini aktaran Malkoç, "Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu’nu, Almanya İnsan Hakları Kurumu’nu ve duyarlı olan kişi ve kurumları tavır almaya çağıracağız" dedi.

Malkoç, Mesut Özil'in tavrına da teşekkür ederek, "Üzülme, eninde sonunda iyilik ve insani değerler kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan KDK uzmanlarına, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen 120 saatlik işaret dili eğitiminin ardından sertifikaları takdim edildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndaki sertifika töreninde yaptığı konuşmada, engellilere yönelik çalışmaların son 10 yılda memnuniyet verici seviyelere ulaştığını belirterek, bu konudaki çabaları için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de 3 milyona yakın işitme engelli vatandaş olduğunu hatırlatan Malkoç, "KDK olarak bize yapılan başvurularda uygulamadaki eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Buraya geldiklerinde onlara daha iyi yardım edebilmek için uzmanlarımız eğitim alsın istedik" dedi.

Malkoç, devletin bütün kurumlarının engellilere daha iyi yardımcı olabilmek adına, devlet kurumu çalışanlarının çeşitli eğitimleri almaları gerektiğini belirtti.

İşaret dili eğitimi alan Kamu Denetçiliği Uzmanı Dursune Özer de, eğitim sayesinde işitme engellilerin yaşadığı zorluklarla empati kurma imkanı bulduğunu belirterek, "Bu eğitimin tüm kamu idarelerinde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA