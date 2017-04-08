Kamp Armen'de ilk kazma vuruldu

Suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'in büyüdüğü yetimhane olarak da bilinen ve tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kamp Armen'in yeni projesi için ilk kazma vuruldu. Yaklaşık bin metrekare alan üzerinde bir bölümü yıkık halde bulunan eski kamp binası tamamen yıkıldı.

Hükümetin girişimleriyle 2015'te Ermeni cemaatine iade edilen Kamp Armen'in (Tuzla Ermeni Yetimhanesi) mülkiyetini elinde bulunduran Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Kirkor Ağabaloğlu, yaptığı açıklamada, tarihi yetimhaneyi yeniden eski günlerine kavuşturmak amacıyla ilk çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Ağabaloğlu, "Kamp Armen'in iade edilen bölümünde ilk çalışmalar başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın talimatıyla büyükşehir Anadolu yakası zabıta yıkım ekipleri tarafından ricalarımız doğrultusunda yıkım işlemi gerçekleşti." dedi.

Yıkılan alandaki molozların da birkaç gün içinde temizleneceğini aktaran Ağabaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 plan, Tuzla Belediyesi tarafından da 1/1000'lik planların onaylanmasının ardından, proje çalışmaları tamamlanarak, inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Her iki belediyenin de bizlere olan desteklerinden dolayı minnettarız. Bu destekler, iyi bir eser ortaya çıkarmamız konusunda bizi cesaretlendirmektedir."

"Kamp Armen, çok güzel bir kültürel tesis olarak hizmet verecek"

Kamp Armen'in yetimhane özelliğini yitirmeden hizmet vermesinin planlandığını vurgulayan Ağabaloğlu, kampın bir bölümünün henüz kendilerine iade edilmediğini söyledi. Ağabaloğlu, "İnanıyoruz ki başlangıçta verilen söz doğrultusunda geri kalan kısmın iadesi de gerçekleşecektir. Kamp Armen çok güzel bir kültürel tesis olarak hizmet verecek. Hepimizin yüreğinde yara olan Hrant Dink'in anısı da orada yaşatılacak." dedi.

Yoksul ve yetim Ermeni çocuklarının yuvası olan yaklaşık 70 yıllık yetimhanede ilk kazmanın vurulması, vakfın hazırladığı yeni mimari projenin hayata geçirilmesi için ilk adım olma özelliğini taşıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin metrekare alan üzerinde bir bölümü yıkık halde bulunan eski kamp binası tamamen yıkıldı.

Dink'in büyüdüğü yetimhane

İlk olarak 1950'li yıllarda Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin alt katında Anadolu'dan gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların barınması amacıyla hizmet veren Kamp Armen, suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'in de büyüdüğü yetimhane olarak biliniyor.