Kalpazanlara darbe: 7 milyon lira sahte para ele geçirildi

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 15 Mart'ta Ümraniye'de bir matbaaya düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da kalpazanlara darbe: Baskın yapılan matbaada 7 milyon lira değerinde sahte para ele geçirildi.https://t.co/IWFgSekUOi pic.twitter.com/50oOVTIDDN — TRT HABER (@trthaber) 21 Mart 2018

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmamış 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira ile çok sayıda baskı makinesi, fotokopi makinesi, yazıcı, plastik para kalıbı, ısıtıcı, bilgisayar ve rulo şeritler ele geçirildi.

2 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Gözaltındaki şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şebekenin, 200,100 ve 50 liralık banknotları esnaf ve vatandaşların kontrol etmesi nedeniyle 20 liralık banknotlar bastığı öğrenildi.

Kaynak: AA