Kalp krizi geçiren kişiye belediye ekipleri ulaştı

Darende ilçesi Nurkuyusu Mahallesi'nde, 70 yaşındaki Hulusi Bulut, dün gece kalp krizi geçirdi. Ailesinin durumu 112 acil servis ekiplerine bildirmesi üzerine, Bulut'u almaya giden ambulans, yoğun kar yağışından dolayı yolun kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı.
112 acil servis ekibinin, Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istemesi üzerine, ekipler kar ve tipiden kapanan 30 kilometrelik yolu trafiğe açtı.
Sağlık görevlileri, karla mücadele ekipleriyle kalp krizi geçirdiği belirlenen Bulut'u, Nurkuyusu Mahallesi'ndeki evinden alarak Darende Devlet Hastanesine kaldırdı.