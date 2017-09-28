  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.587
    EURO 4.215
  • BIST 101218.3
    ALTIN 147.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi

Kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi

Van'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asteğmenin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Jandarma Komando Taburunda görevli 26 yaşındaki Asteğmen Emin Acun, dün aniden fenalaşınca Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asteğmen Acun'un ölüm haberi Nazilli'de yaşayan ailesine İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet ve İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından verildi.

Vatani görevine başlamadan önce Afyonkarahisar'da öğretmenlik yapan Emin Acun'un cenazesinin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Nazilli'ye getirilerek defnedileceği öğrenildi.

Etiketler: kalp krizi, Van, asker
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER