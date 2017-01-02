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Kalkınma Bakanı Elvan'dan taziye ziyareti

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği Yılmaz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Kalkınma Bakanı Elvandan taziye ziyareti
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yağışlarla oluşan selin ardından özçekim yaparken denize düşüp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
 
İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesine katılmak üzere kente gelen Bakan Elvan, törenin ardından, kentte sel sonrası özçekim yaparken denize düşüp yaşamını yitiren Soner Yılmaz'ın (19) ailesinin evine geçti.
 
Elvan, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği Yılmaz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
 
Kentte 29 Aralık'ta meydana gelen selin ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede özçekim yaparken suya düşen üniversite öğrencisi Yılmaz'ın cesedi, dün Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunmuştu.
 
Öte yandan, aynı gün sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları sürdürülüyor.
 
Etiketler: Lütfi Elvan, Kalkınma Bakanlığı, Mersin, sel, taziye
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